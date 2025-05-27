Песков сообщил, что в графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В графике президента РФ Владимира Путина в настоящее время нет встречи с главой министерства безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас нет в графике президента", - сказал он.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", есть ли в графике главы государства встреча с главой министерства безопасности КНДР, который, как сообщали некоторые СМИ, в настоящее время находится в Москве.