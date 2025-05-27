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Мишустин призвал активнее привлекать институты развития в прорывные проекты на Северном Кавказе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Институты развития нужно активнее привлекать в реализацию прорывных проектов в Северо-Кавказском федеральном округе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по развитию Северного Кавказа во вторник.

"В регионах Северного Кавказа происходят очень заметные изменения в экономике, в социальной сфере. Растут инвестиции, увеличиваются мощности предприятий ключевых отраслей, созданы уже десятки тысяч рабочих мест. Задел хороший, однако предстоит также немало сделать, чтобы закрепить результат", - сказал глава правительства.

"Действуют различные меры поддержки. Надо интенсивнее вовлекать наши институты развития в реализацию прорывных проектов", - подчеркнул Мишустин.

"И здесь усилить "Кавказ.РФ" в помощи им", - добавил он.

Как добавил Мишустин, для прорывных проектов особенно нужны высококвалифицированные кадры. "Надо больше внимания уделять подготовке специалистов, - призвал он. - Научить как-то человека и получить работу в округе - это полдела. Вовлекайте их здесь в работу образовательных кластеров".

Михаил Мишустин Северный Кавказ СКФО
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