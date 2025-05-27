Под Воронежем в ДТП с автобусом и грузовиками пострадали 14 человек

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Раменском районе Воронежской области столкнулись рейсовый автобус и два грузовика, пострадали 14 человек, сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, 27 мая примерно в 14:50 на 481 км автодороги М-4 "Дон" водитель рейсового автобуса MAN, следуя по маршруту Елец-Воронеж, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося грузового Dongfeng, который по инерции столкнулся с "КАМАЗом".

В результате ДТП водители автомобиля Dongfeng и рейсового автобуса, а также 12 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медучреждение, говорится в сообщении.

По предварительным данным, в автобусе находилось 40 человек.