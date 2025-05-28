Поиск

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 28 мая снизилась на 12%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 28 мая снизилась на 12%
Фото: Bernd Wüstneck/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 28 мая составляет 1 тыс. 365,5 рубля против 1 тыс. 550,3 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизилась на 12%.

Пошлина на ячмень в очередной раз будет нулевой, на кукурузу - снизилась до 606 рублей с 665,7 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $248,4 за тонну на пшеницу ($250,5 за предыдущий период), $204 - на ячмень ($204), $220,9 - на кукурузу ($220,9).

Новые ставки будут действовать по 3 июня.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В результате атаки дронов на Брянск повреждены окна в многоквартирном доме

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 10

Средства ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

В Московском зоопарке заявили о попытке отравить рысей и леопарда

В Московском зоопарке заявили о попытке отравить рысей и леопарда

Что произошло за день: вторник, 27 мая

Покупателей энергетиков онлайн или в автоматах обяжут подтверждать возраст в ГИС ЕБС

Покупателей энергетиков онлайн или в автоматах обяжут подтверждать возраст в ГИС ЕБС

Банк России отметил снижение ВВП в I квартале с исключением сезонности на фоне высокой базы

РНПК фиксирует рост выплат в сегментах традиционно низкой убыточности

Кремль предостерег Европу от попыток создать неопределенность для России с безопасностью

Каждый 11-й россиянин терял деньги из-за телефонных мошенников

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6438 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });