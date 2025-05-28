Путин отметил героизм пограничников в ходе СВО

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем пограничника заявил о героизме подразделений пограничных органов ФСБ России, проявленном в ходе СВО.

"В ходе специальной военной операции подразделения пограничных органов ФСБ России не раз героически, с честью проявили себя в решении сложных и ответственных задач и сейчас действуют так же грамотно, стойко и бесстрашно", - говорится в поздравлении, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Путин также выразил уверенность, что пограничники "будут и впредь добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать отпор любой угрозе, пресекать попытки нарушения государственной границы, вылазки диверсантов и террористов, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика, нелегальной миграции и контрабанды и, конечно, способствовать развитию эффективного приграничного сотрудничества, интеграционных связей с нашими партнерами".