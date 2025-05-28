Минобороны РФ заявило о нейтрализации 112 дронов ВСУ с вечера вторника

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что с 21:00 по Москве 27 мая до 00:00 по Москве 28 мая уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотников, из них 59 - над Брянской областью.

По информации министерства, 19 дронов ВСУ нейтрализованы над Белгородской областью, 13 - над Тульской, 10 - над Курской.

Восемь украинских беспилотников сбиты над Орловской областью, три - над Калужской, сказано в сообщении ведомства.