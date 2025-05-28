Еще два БПЛА сбито на подлете к Москве

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Средствами ПВО уничтожено два беспилотника, летевших на Москву, пострадавших и серьезных повреждений, предварительно, нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, атаковавших Москву. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в среду сообщалось о 24 сбитых дронах, которые направлялись в сторону Москвы.