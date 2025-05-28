Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 30

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Уничтожено еще четыре беспилотника, летевших на Москву, их количество достигло 33, предварительно, никто не пострадал, серьезных повреждений нет, сообщил мэр города Сергей Собянин в среду.

"ПВО Минобороны продолжает отражать налёт вражеских беспилотников. Уничтожено четыре беспилотника, атаковавших Москву. По предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Ранее сообщалось о 29 сбитых вблизи Москвы дронах.