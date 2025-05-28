Госдума рассмотрит проект поправок в федеральный бюджет 2025 года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду рассмотрит в первом чтении проект поправок в федеральный бюджет на 2025 г. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять документ, но предупредил о высоких рисках нереализации макропрогноза и допустил, что параметры бюджета могут быть пересмотрены еще раз в течение года.

Как следует из распорядка работы парламента, планируется доклад министра финансов Антона Силуанова, председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука, содоклад председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Согласно законопроекту (N914318-8), доходы федерального бюджета уменьшатся в 2025 г. на 1 трлн 789 млрд 867 млн руб. и составят 38 трлн 506 млрд 232 млн руб. Нефтегазовые доходы в 2025 г. ожидаются в сумме 8 трлн 317 млрд 421 млн руб., что на 2 трлн 619 млрд 24 млн руб. меньше ранее заложенного в бюджет значения.

"Влияние указанного снижения на сбалансированность федерального бюджета нейтрализуется "бюджетным правилом", - следует из пояснительной записки.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 г. оцениваются в объеме 30 трлн 188 млрд 811 млн руб., что на 829 млрд 157 млн руб. больше ранее прогнозируемого значения.

Основными факторами изменения доходов федерального бюджета являются: изменение основных параметров прогноза социально-экономического развития (в первую очередь в части курса доллара США и цены на российскую нефть); фактическая динамика поступления доходов федерального бюджета за истекший период 2025 г.; принятие отдельных решений и изменений законодательства, влияющих на поступление доходов федерального бюджета - в том числе в отношении НДПИ на газовый конденсат, НДПИ на нефть, государственной пошлины, ввозных и вывозных таможенных пошлин, административных штрафов.

Комитет Госдумы по бюджету в своем заключении привел мнение Счетной палаты в части рисков реализации доходов.

"По мнению Счетной палаты, принятие в расчете НДС уровня собираемости 98% представляется завышенным. Согласно данным отчета ФНС России о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации по итогам 2023 г. уровень собираемости составил 97,7%, по итогам 2024 года - 97,1%, по состоянию на 1 апреля 2025 года - 94,6%", - говорится в заключении.

Общий объем расходов увеличивается на 829 млрд 157 млн руб. в пределах поступления дополнительных ненефтегазовых доходов и составит 42 трлн 298 млрд 673 млн руб.

Дефицит федерального бюджета в 2025 г. увеличится на 2 трлн 619 млрд 24 млн руб. и составит 3 трлн 792 млрд 441 млн руб. (1,7% к ВВП). Ненефтегазовый дефицит сохранился на уровне, предусмотренном ранее принятым законом о бюджете - 12 трлн 109 млрд 862 млн руб.

Основные изменения связаны с увеличением объема использования средств ФНБ, уменьшением суммы валютных средств, ранее накопленных на счетах федерального бюджета за счет дополнительных нефтегазовых доходов, уменьшением объема поступлений в федеральный бюджет средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности, а также уменьшением объема возврата бюджетных кредитов.

Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2025 г. снизится с 12 трлн 883,5 млрд руб. до 12 трлн 757,2 млрд руб. (или 5,8% к ВВП), или на 126,4 млрд руб., за счет планируемого использования средств ФНБ для обеспечения сбалансированности федерального бюджета и отрицательной курсовой разницы.

Комитет по бюджету отмечает, что в связи с высокой степенью неопределенности дальнейшего вектора экономического развития вследствие влияния преимущественно внешних факторов прогноз социально-экономического развития имеет "очень серьезные риски по реализации".

"Изменения параметров прогноза социально-экономического развития показывают "мягкую посадку" экономики, ожидаемую в связи с предпринимаемыми мерами. Вместе с тем, даже такая прогнозная оценка макроэкономических параметров во многом представляется излишне оптимистичной", - говорится в заключении комитета.

По мнению Счетной палаты, сохранить прежние темпы роста ВВП в 2025 г. будет сложно, и правительству РФ придется прилагать дополнительные усилия. Учитывая, что в первом квартале ВВП вырос только на 1,4% (оценка Росстата), то динамика ВВП должна ускориться в среднем до 2,9% за квартал, чтобы достичь запланированного уровня, отмечает комитет по бюджету.

Прогноз Минэкономразвития по среднему курсу доллара на 2025 г. (94,3 рубля) предусматривает существенное ослабление рубля во втором полугодии. Указанный прогноз вызывает серьезные вопросы в связи с отсутствием пофакторного обоснования динамики курса, что создает риски для исполнения других макроэкономических показателей, в частности инфляции, говорится в заключении комитета.

Комитет также указывает, что уже с начала апреля 2025 г. цена на нефть Urals находится ниже прогноза Минэкономразвития ($56 за баррель) и требует дополнительного обоснования предполагаемого уровня.

Предупреждая о рисках, комитет указывает, что параметры бюджета в течение года, вероятно, придется пересматривать повторно: "Велика вероятность в необходимости в течение года дополнительного пересмотра параметров федерального бюджета в связи с уточнением прогноза социально-экономического развития РФ и с учетом иных факторов, возникающих в ходе исполнения бюджетов бюджетной системы РФ".

"Вместе с тем, в текущей ситуации неопределенности прогноз сформирован на основе всех известных на настоящий момент достоверных факторов и в связи с этим применим для настоящего законопроекта", - считают в комитете.