Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции после затяжного падения, отмечавшегося с середины прошлой недели на фоне опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; поддержку российским акциям оказывают растущие цены на нефть и позитивное закрытие торгов на фондовых биржах США накануне.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2744,66 пункта (+0,29%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,5%.

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+1,5%), МКПАО "ВК" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "НЛМК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%) и Сбербанка (+0,1%),

Подешевели акции "Роснефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Полюса" (-0,3%), ВТБ (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что если бы не он, то России пришлось бы иметь дело с очень крупными проблемами. "Чего не понимает президент РФ Владимир Путин, так это то, что, если бы не я, множество по-настоящему плохих вещей уже случилось бы с Россией; я имею в виду - в самом деле плохих", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По словам Трампа, Путин "играет с огнем".

Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов во вторник за счет оптимизма по поводу переговоров США и Европейского союза относительно заключения торговой сделки. В понедельник биржи США были закрыты в связи с Днем памяти (Memorial Day).

На выходных Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился отложить вступление в силу пошлины в 50% на импорт товаров из ЕС до 9 июля, чтобы дать сторонам время для достижения соглашения по тарифам. Во вторник Трамп позитивно оценил усилия Евросоюза, направленные на заключение сделки. "Меня только что проинформировали, что из ЕС позвонили для быстрого согласования дат для встреч. Это позитивное событие", - написал он в своей соцсети Truth Social.

Тем временем индекс потребительского доверия, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в мае вырос до 98 пунктов с апрельских 85,7 пункта. Таким образом, рост индикатора в мае оказался максимальным за четыре года.

На мировых нефтяных площадках 28 мая утром доминируют умеренно позитивные настроения. Так, стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $64,43 за баррель, что на 0,56% выше уровня закрытия предыдущего дня; фьючерсы на сорт WTI дорожают также на 0,56% - до $61,22 за баррель.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует плавное снижение (-0,08%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США в середине недели после активного роста накануне.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 28 мая не сложилось единой тенденции в динамике акций. Так, фондовые индексы Китая, Японии и Южной Кореи демонстрируют рост в пределах 0,1-1,7%, в то время как фондовые индикаторы Австралии и Гонконга снижаются на 0,1-0,6%.