Транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейсов в аэропортах Москвы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержкой авиарейсов в Московском регионе, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия", - говорится в сообщении.

Гражданам напомнили, что если их права нарушаются, они могут обратиться к дежурному прокурору Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ночь на 28 мая Росавиация ограничивала работу всех четырех аэропортов Москвы, а также аэропортов Владимира, Иванова, Калуги и Ярославля.