Белоусов заявил, что Запад продолжает попытки нанести стратегическое поражение России

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ остается напряженной, Запад продолжает попытки нанести России стратегическое поражение.

"Военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ остается напряженной. Нарастают вызовы нашим государствам. Запад продолжает попытки нанести стратегическое поражение России и оказать давление на страны Организации", - сказал Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке в среду.

"Кроме того, - продолжил он, - в зоне ответственности ОДКБ сохраняются террористические угрозы. В первую очередь они исходят из Афганистана".

Министр обороны РФ отметил, что "в Восточноевропейском регионе страны НАТО используют украинский кризис как предлог для наращивания присутствия в Восточной и Центральной Европе, а также в государствах Балтии".

"С февраля 2022 года численность коалиционных сил на "восточном фланге" блока увеличена в 2,5 раза - до 34,2 тысячи человек", - сообщил Белоусов.