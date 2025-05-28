Белоусов заявил, что Киев игнорировал готовность РФ к урегулированию конфликта

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Киев игнорировал готовность России к урегулированию украинского конфликта - Белоусов

Бишкек. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Украины не реагируют на готовность Москвы к возобновлению начатого в 2022 году диалога с целью урегулирования конфликта, заявил в среду министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Россия неоднократно выражала готовность к возобновлению начатого в 2022 году диалога с украинской стороной для урегулирования конфликта. Соблюдала объявленный в марте мораторий на удары по энергетическим объектам", - сказал Белоусов, отметив, что Россия объявила перемирие на период празднования Дня Победы.

Киев данные шаги проигнорировал, сказал Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ.

Он напомнил, что 16 мая в Турции состоялись контакты российской стороны с представителями Киева, в ходе которых "договорились об обмене пленными, подготовке предложений по возможному прекращению огня и продолжении переговоров".