Задержан директор судоремонтного завода Черноморского флота

Павел Флори обвиняется в групповом хищении 4 млн рублей при исполнении гособоронзаказа

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Директор судоремонтного завода Черноморского флота задержан и помещен под домашний арест по обвинению в групповом хищении 4 млн рублей при исполнении гособоронзаказа, сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР.

"Расследуется уголовное дело в отношении директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ГВСУ.

По версии ведомства, в феврале 2023 года в ходе исполнения государственного оборонного заказа "судостроительным заводом Черноморского флота заключен многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования".

"Контроль за исполнением контракта был возложен на Флори. В период с сентября по ноябрь 2023 года Флори и сотрудники ИП путем внесения заведомо ложных сведений в документы о стоимости оборудования совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме более 4 млн рублей, которые распределили между собой", - говорится в сообщении.

В ГВСУ отметили, что в ходе допроса директор завода "дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления".

"По ходатайству следователя в отношении Флори судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в СКР.