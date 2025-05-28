Шойгу заявил, что США признают провоцирование украинского кризиса расширением НАТО

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что США спровоцировали украинский кризис расширением НАТО к границам России.

"Для нас крайне важно и ценно, что вы с самого начала СВО открыто заявляли, что именно США из-за расширения НАТО к границам нашей страны спровоцировали нынешний украинский кризис. Это теперь признаёт и новая американская администрация" - заявил Шойгу на встрече со спецпредставителем президента Никарагуа по взаимодействию с РФ Лауреано Ортегой.

По словам Шойгу, Россия и Никарагуа поддерживают стратегическое партнерство, несмотря на политическую конъюнктуру.

Встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, под председательством Шойгу проходит в Москве 27-29 мая на площадке Национального центра "Россия". Участие в ней подтвердили более 125 делегаций из более чем 100 стран глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводится под эгидой Совбеза РФ с 2010 года.