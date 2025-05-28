Российские военные выполнили условные пуски крылатых ракет на учениях на Балтике

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", морская авиация и тральщики Балтийского флота отработали огневое поражение корабля условного противника на учении в Балтийском море.

"Расчеты комплексов "Бал" и "Бастион" взяли "вражеский" корабль на сопровождение, привели комплексы к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по условной цели с выполнением электронных пусков", - сообщили в пресс-службе Балтийского флота в среду.

По данным флота, в ходе розыгрыша данного эпизода самолеты морской авиации флота отработали бомбоштурмовой удар по надводному кораблю, атакующему гражданское судно.

Также военнослужащие ракетно-артиллерийской и минно-тральной боевой части "Льва Чернавина" нанесли по условному противнику огневой удар из артиллерийской установки, сообщил Балтфлот.

"После отработки задач учения корабли флота провели практические артиллерийские стрельбы в морском полигоне. В качестве мишеней были задействованы зонд на якоре и макеты безэкипажных катеров, имитирующие быстроходные средства и БЛА условного противника", - сказано в сообщении.

По официальной информации, БРК "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение") оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс". Боекомплект одного комплекса может включать до 36 таких крылатых ракет.

Согласно официальным данным, особенностями БРК "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях.

Ранее Балтфлот сообщил о старте крупного планового учения сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов.

В учении принимают участие 20 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, порядка 3 тыс. военнослужащих. В том числе в маневрах задействованы фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, тральщики, суда обеспечения и до 70 единиц военной и специальной техники.