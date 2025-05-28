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Российские отели начнут продавать номера по невозвратным тарифам

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла во втором и третьем чтениях закон о невозвратных тарифах в гостиницах, они могут появиться у российских отельеров уже во второй половине 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Разделение тарифов на возвратные и невозвратные уже сегодня успешно применяется в авиаперевозках. В гостиницах они будут работать точно так же, то есть у туриста появится выбор – забронировать номер подороже, но с возможностью отмены, либо приобрести его дешевле, но без возможности возврата. Такие тарифы будет выгодно применять, если риск отмены поездки минимальный. При этом у туриста сохраняется возможность вернуть предоплату в случае отмены поездки из-за болезни или другой серьезной форс-мажорной ситуации. Новый закон делает путешествия по России более доступными. Но он выгоден также и бизнесу. Гостиницы смогут повысить эффективность использования номерного фонда, повысить рентабельность", - цитирует пресс-служба министра экономического развития Максима Решетникова.

Как отмечают в министерстве, документ наделяет правительство полномочиями вводить различные виды бронирования средств размещения. Он вносит изменения в федеральные законы "О защите прав потребителей" и "Об основах туристской деятельности".

"В настоящее время туристы, планируя поездку, нередко бронируют несколько средств размещения на одну дату, а затем выбирают один отель, не отменяя остальные брони. Разделение тарифов на возвратные и невозвратные позволит снизить риски простоя гостиничных номеров. Таким образом отели смогут направить дополнительные средства на развитие, в том числе – инвестиции. С инициативой разделения тарифов в Минэкономразвития обратились отельеры. Она вошла в дорожную карту трансформации делового климата в туризме, которая создана на основе предложений бизнес-сообщества и направлена на снятие излишних регуляторных ограничений для бизнеса", - говорится в сообщении.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в свою очередь отметил, что введение невозвратных тарифов позволит туристам получать номера по таким тарифам на 10-20% дешевле, чем по обычным.

Госдума
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