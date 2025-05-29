Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6,5 км

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской, извергающийся на Камчатке, в четверг утром выбросил столб пепла на высоту до 6,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"Видеозапись, предоставленная KVERT, показывает, что пепловый шлейф простирается на 5 км к юго-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установила для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе Ключевского не проходят.

В свою очередь, главк МЧС России по региону сообщает, что на пути пеплового шлейфа находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского округов. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.