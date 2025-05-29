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Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 48 беспилотников ВСУ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 среды перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников над семью регионами РФ.

"В период с 20:00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщило Минобороны РФ в четверг утром.

Уточняется, что 30 БПЛА нейтрализовано над Белгородской областью, по четыре - над Орловской, Рязанской и Крымом, три - над Московским регионом, два - над Брянской областью и один - над Тамбовской.

Минобороны РФ беспилотники ВСУ
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