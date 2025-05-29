В работе сервиса РКН по приему заявок на обработку персональных данных возможны сбои

Ведомство объяснило это высокой нагрузкой

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор предупредил о возможных задержках в работе его сервиса по приему уведомлений о начале обработки персональных данных в связи с ростом их числа с менее тысячи до 150 тысяч в день.

"В связи с большим количеством одновременных обращений операторов по подаче уведомлений об обработке персональных данных возможны временные замедления в работе нашего сервиса", - сообщила пресс-служба РКН.

"Роскомнадзор фиксирует рост общего числа уведомлений об обработке персональных данных: если обычно ведомство регистрировало от 500 до 800 уведомлений в сутки, то 23 мая это число достигло 70 тысяч, 26 мая - 101 тысяч, а 27 мая - 150 тысяч", - отметили в службе.

В конце апреля замглавы РКН Милош Вагнер рекомендовал бизнесу сообщить об утечках данных до 30 мая, чтобы в случае привлечения их к ответственности рассчитывать на меньшие штрафы. Он также напомнил о введении штрафов за отсутствие уведомления о начале обработки персональных данных, это требование было введено еще в 2023 году.

Президент Владимир Путин 30 ноября 2024 года подписал законы, ужесточающие наказание за утечки персональных данных. Первый из них, в частности, предусматривает штрафы в зависимости от объема утечки данных субъектов персональных данных, допущенной оператором, и увеличивает их сумму до 5-10 млн рублей, а также вводит оборотный штраф за повторное правонарушение. Новые, существенно большие, чем прежде, штрафы, а также составы административных правонарушений вступают в силу 30 мая 2025 года.