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МЧС и "Роскосмос" обсудили развитие космического мониторинга природных пожаров и паводков

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - МЧС РФ планирует расширить возможности космического мониторинга для прогнозирования и отслеживания оперативной обстановки во время паводков и пожароопасного сезона, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

Глава МЧС РФ Александр Куренков и гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов обсудили на встрече перспективы космического мониторинга, который уже подтверждает более 90% термоточек. Кроме того, с помощью космического мониторинга МЧС намерено выявлять нарушителей противопожарного режима.

"На сегодняшний день система космического мониторинга МЧС России состоит из четырех собственных станций приема космических снимков и двух совместных с "Роскосмосом", а также мобильного приемо-передающего комплекса в Якутске", - приводит пресс-служба министерства слова Куренкова.

В сообщении отмечается, что на эти станции ведомство получает информацию с 17 отечественных космических аппаратов, в планах запуск еще трех аппаратов.

"Ведется строительство еще одного центра приема космической информации в городе Анадырь, завершение которого позволит обеспечить полное прикрытие Арктической зоны Российской Федерации, а также использовать ресурсы всей отечественной орбитальной группировки, в том числе и перспективной", - сообщил министр.

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