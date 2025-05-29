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РФ и Таиланд обсудили обстановку в АТР, военное и военно-техническое сотрудничество

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Заседание российско-таиландской рабочей группы по безопасности прошло в седьмой раз, стороны обсудили военно-политическую обстановку в АТР и военно-техническое сотрудничество, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Поздравляю с успешным проведением очередного, седьмого заседания российско-таиландской рабочей группы по вопросам безопасности. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей военно-политической обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу на встрече с генеральным секретарем совета национальной безопасности Таиланда Чатчхаем Бангчхуатом.

Он отметил, что обсуждались параметры двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, по словам Шойгу, на заседании "не обошли стороной важные темы" борьбы с терроризмом, экстремизмом, радикализмом и международной преступностью.

Участники заседания также оценили взаимодействие по линии правоохранительных органов и министерств юстиции двух государств, подчеркнул Шойгу.

Шестое заседание российско-таиландской межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности прошло в Таиланде в декабре 2022 года.

РФ Таиланд АТР
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