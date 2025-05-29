Минобороны РФ заявило о 47 беспилотниках, сбитых за сутки вне зоны СВО

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили 123 дрона вооруженных сил Украины, из них 47 - вне зоны проведения спецоперации, заявили в Минобороны РФ в четверг.

Также средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM, говорится в сообщении министерства.

По его данным, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, месту укрытия реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 137 районах.