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Минобороны заявило о контроле над тремя населенными пунктами под Харьковом и в ДНР

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в зоне СВО взяли под контроль три населённых пункта - Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в Донецкой Народной Республике, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства, распространённом в четверг.

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль Гнатовку в ДНР, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населённый пункт Шевченко Первое Донецкой Народной Республики", - информирует Минобороны.

По его данным, в ходе боев войска группировки "Запад" за сутки нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Глущенково Харьковской области, Карповка, Редкодуб и Кировск (ДНР). ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.

"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Ильиновка, Бересток, Северск, Серебрянка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сообщении.

Подразделения группировки "Центр" в боях нанесли поражение формированиям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов на территории ДНР. Потери противника составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и орудие полевой артиллерии, говорится в сводке.

Войска группировки "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники украинских формирований в районах населенных пунктов Великий Прикол, Алексеевка, Гирино, Хотень, Новая Сечь, Юнаковка, Червоное, Храповщина, Корчаковка и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов, сообщает Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Комар, Запорожье, Новополь Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области", - сказано в сводке.

Здесь ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ.

Войска группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Берислав, Никольское, Антоновка и Велетенское Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих и девять автомобилей. Уничтожены станции РЭБ и радиоэлектронной разведки, два склада боеприпасов, говорится в сообщении.

Минобороны РФ
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