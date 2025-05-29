Ассоциация туроператоров высказалась против изменения понятия турпродукта

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Внесение изменения в определение турпродукта в отраслевом законе может привести к росту случаев незаконного предпринимательства и оказания некачественных услуг в этой сфере, так как резко расширит число субъектов предпринимательской деятельности, которые должны получать статус туроператора, говорится в распространенном в четверг заявлении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Проект поправок в отраслевой закон "Об основах туристской деятельности" прошел первое чтение в Госдуме. В нем предлагается изменить понятие турпродукта, которое в действующем законе определяется как "комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта". Вместо этого определения новыми поправками в уже прошедший первое чтение законопроект предлагается разделить понятие "турпродукта" для внутреннего и въездного туризма, заменив формулировку "перевозка и размещение" на "размещение и любая другая услуга" (например, трансфер или экскурсия и прочее)", - отмечается в заявлении.

Как подчеркивают в АТОР, существующее и сложившееся за многие годы определение туристского продукта устраивает все сегменты туристического рынка и обеспечивает правовую стабильность отрасли.

"Два определения одного понятия, основополагающего для всей отрасли, нарушит концепцию действующего законодательства и неизбежно повлечет множество трактовок, создавая правовую неопределенность. Кроме того, изменение определения "турпродукта" потребует корректировки десятков подзаконных актов, включая правила страхования и лицензирования. Предполагаем, что одним из весьма вероятных сценариев развития событий после изменения базового определения будет увеличение количества случаев незаконного предпринимательства, несущего риски оказания некачественных услуг. Если целью изменений базового определения является борьба с нелегальным предпринимательством и, соответственно, увеличение налоговых отчислений в бюджеты разного уровня, то у экспертов отрасли есть обоснованные сомнения, что результат внесенных изменений не окажется прямо противоположным", - говорится в заявлении.

АТОР направила в Минэкономразвития письмо, в котором предлагает "доработать документ, чтобы избежать дестабилизации рынка".

Ранее в Российском союзе туриндустрии также заявили, что направили в Госдуму письмо о необходимости доработки поправок, так как считают обозначенный в законопроекте перечень дополнительных услуг чрезмерно широким. Туда включены перевозка, трансфер, аренда транспортного средства, содействие оформлению визовых документов, предоставление услуг питания, услуги экскурсионного обслуживания, услуги экскурсовода (гида), услуги гида-переводчика, услуги инструктора-проводника. Как отметили в РСТ, такое определение туристского продукта непрогнозируемо увеличивает количество предприятий МСП, индивидуальных предпринимателей, а также самозанятых граждан, которые должны будут получать статус туроператоров и включаться в Единый федеральный реестр.

Большинство турагентов также должны будут получать статус туроператоров, либо отказываться от многолетней практики реализации дополнительных услуг туристам, таких как трансфер, аренда транспортного средства, содействие оформлению визовых документов, предоставление услуг питания.