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ЕГЭ по русскому языку 30 мая сдадут более 647 тыс. человек

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Более 647 тыс. человек собираются сдавать 30 мая Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, это самый массовый экзамен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

"30 мая состоится экзамен по русскому языку, продолжающий экзаменационную кампанию ЕГЭ-2025. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировано более 647 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Для проведения экзамена будет задействован 5 тыс. 921 экзаменационный пункт, ЕГЭ пройдет во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы, за рубежом, отметили в пресс-службе.

Русский язык - один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием - не менее 70 баллов.

Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку - 3,5 часа.

Основной период ЕГЭ в 2025 году проходит с 23 мая по 4 июля, в том числе установлены дополнительные дни для пересдачи одного из сдаваемых учебных предметов - 3 и 4 июля. Всего на участие в экзаменах в основной период зарегистрировано около 712 тыс. человек, в том числе более 637 выпускников текущего года.

Рособрнадзор ЕГЭ
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