Самый массовый ЕГЭ - по русскому языку - прошел без сбоев и в штатном режиме

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ЕГЭ по русскому языку, который является самым массовым по числу сдающих экзамен, прошел в штатном режиме и без сбоев, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сейчас можно с уверенностью сказать, что самый массовый экзамен прошел без сбоев в штатном режиме", - сказал Кравцов журналистам.

По его словам, экзамен по русскому языку, являющийся основным этапом сдачи ЕГЭ, прошел по всей стране в пятницу с участием порядка 650 тыс. школьников.

Для ЕГЭ по русскому языку было задействовано 6 тысяч пунктов, отметил министр.