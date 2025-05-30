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Самый массовый ЕГЭ - по русскому языку - прошел без сбоев и в штатном режиме

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ЕГЭ по русскому языку, который является самым массовым по числу сдающих экзамен, прошел в штатном режиме и без сбоев, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сейчас можно с уверенностью сказать, что самый массовый экзамен прошел без сбоев в штатном режиме", - сказал Кравцов журналистам.

По его словам, экзамен по русскому языку, являющийся основным этапом сдачи ЕГЭ, прошел по всей стране в пятницу с участием порядка 650 тыс. школьников.

Для ЕГЭ по русскому языку было задействовано 6 тысяч пунктов, отметил министр.

Сергей Кравцов ЕГЭ Минпросвещения РФ
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