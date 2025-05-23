ЕГЭ начался без сбоев и утечек материалов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартовал без сбоев и утечек экзаменационных материалов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Начался основной период Единого государственного экзамена (...) В целом, экзамен начался без сбоев, без утечек экзаменационных материалов. Проведена была соответствующая подготовительная работа. Наш приоритет, в том числе - безопасность экзамена", - приводятся слова Кравцова в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минпросвещения в пятницу.

Министр отметил, что Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором держат ситуацию на контроле, на постоянной связи со всеми субъектами России. "Сделаем все для того, чтобы ребята получили результаты вовремя, в срок, будем следить за ходом проведения экзамена", - добавил он.

Основной период ЕГЭ начался 23 мая. На участие в основной период ЕГЭ зарегистрировано более 712 тыс. человек, из них более 637 тыс. выпускников текущего года.

В проведении ЕГЭ будет задействовано 5 963 пункта проведения экзаменов (ППЭ), свыше 300 тыс. организаторов и других работников ППЭ, более 6 тыс. медицинских работников. Мониторинг хода экзаменов будут вести около 40 тыс. общественных наблюдателей.