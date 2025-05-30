Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,86%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренное снижение на фоне сохраняющихся опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; давление на котировки российских акций оказывает и наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2785,88 пункта (-0,86%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 2,2%.

Подешевели акции "ММК" (-2,2%), "НЛМК" (-1,9%), "Магнита" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,7%), "Роснефти" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,7%), "Русала" (-1,7%), "Газпром нефти" (-1,6%), АФК "Система" (-1,6%), "Газпрома" (-1,4%), "Северстали" (-1,4%), "Полюса" (-1,4%), "Московской биржи" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Норникеля" (-1,3%), ВТБ (-1,2%), "Группы компаний ПИК" (-1,1%), МКПАО "ВК" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), Сбербанка (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%) и Сбербанка (-0,3%).

Власти США надеются, что Россия и Украина проведут на следующей неделе переговоры в Стамбуле, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Мы надеемся, что Россия и Украина будут вести прямые переговоры на следующей неделе в Стамбуле. Мы полагаем, что эта встреча состоится. Это та встреча, к проведению которой призывал президент США Дональд Трамп, к встрече двух сторон и к непосредственному диалогу", - сказала она журналистам на брифинге.

По ее словам, Трамп неоднократно говорил, публично и в частном порядке, лидерам РФ и Украины, что конфликт "надо решить за столом переговоров, а не на поле боя". Она добавила, что Белый дом оповестит общественность, если Трамп решит отправить своего представителя на переговоры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле. Первый раунд переговоров состоялся там 16 мая.

Мирные инициативы руководства России, настроенного на продолжение прямых переговоров с Украиной, понятны и очевидны, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности организации.

"Настроены на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной, прерванного ею в апреле 2022 г. (...) Его результатом должно быть такое решение, которое надежно устранило бы первопричины украинского конфликта и угрозы безопасности нашей стране. (...) Украинской стороне предложено встретиться в Стамбуле 2 июня и обсудить содержание наших меморандумов с подходами к переговорному процессу", - сказал Небензя.

Он подчеркнул, что "до тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре", РФ будет продолжать уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом Украины.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг умеренным ростом, трейдеры оценивали серию судебных решений, касающихся торговых пошлин. Днем ранее Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал незаконными введенные президентом страны Дональдом Трампом глобальные внешнеторговые пошлины. Коллегия из трех судей поддержала ряд исков, утверждавших, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания введения импортных пошлин.

В четверг Минюст США обратился в апелляционный суд с требованием приостановить действие решения на время, пока администрация Трампа готовит официальную апелляцию, и это требование было удовлетворено. Апелляционный суд не обозначил, как долго действует его распоряжение о приостановке действия решения Федерального суда.

В центре внимания инвесторов в четверг также оказалась встреча Трампа с председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом, состоявшаяся по инициативе президента. В пресс-релизе, опубликованном на сайте ФРС, говорится, что Пауэлл на встрече с Трампом "не обсуждал своих ожиданий относительно денежно-кредитной политики, подчеркнув лишь, что ее направление будет полностью зависеть от поступающей экономической информации и оценки ее последствий". Пауэлл также отметил, что Федрезерв будет принимать решения по монетарной политике "основываясь исключительно на внимательном, объективном и неполитизированном анализе".

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп в ходе встречи с Пауэллом настаивал на необходимости снижения базовой ставки Федрезервом. Президент считает, что ФРС делает ошибку, не опуская ставку, о чем и сказал Пауэллу, отметила Левитт. По ее словам, Трамп с Пауэллом не обсуждали возможность смещения главы ФРС с его поста.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренное снижение (-0,2%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США в конце недели.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 30 мая в основном доминируют негативные настроения. Так, фондовые индексы Китая, Южной Кореи, Японии и Гонконга снижаются на 0,3-1,5%. И лишь фондовый индикатор Австралии подрастает на 0,1%.

На мировых нефтяных площадках в пятницу утром также отмечается умеренно негативная динамика цен. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $63,84 за баррель, что на 0,48% ниже уровня закрытия предыдущего дня; фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 0,49% - до $60,64 за баррель.