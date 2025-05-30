Поиск

МЧС планирует получить самолеты Бе-200ЧС-8 с российскими двигателями

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Самолет-амфибия Бе-200ЧС-8, который применяется для тушения пожаров, будет оснащен двигателями российского производства, сообщил журналистам глава МЧС Александр Куренков.

"Сейчас ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации самолетов-амфибий. Их результатом должна стать модель Бе-200ЧС-8 с новыми авиационными двигателями ПД-8 отечественного производства", - сказал он.

"У нас в данный момент существует группировка из 10 самолетов Бе-200ЧС. В планах министерства иметь на оснащении 16 самолетов данного типа", - сообщил министр.

Многоцелевой реактивный самолет-амфибия Бе-200ЧС обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Заполняемость баков - 12 тонн жидкости. При незначительном переоборудовании Бе-200 может использоваться для проведения поисково-спасательных работ, перевозки грузов, для санитарных перевозок, а также контроля экологической обстановки.

Бе-200ЧС Александр Куренков МЧС ПД-8
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

По делу о легализации мигрантов через поддельное тестирование задержаны 17 человек

Brent подешевела до $63,95 за баррель

27 украинских БПЛА сбито за ночь над двумя регионами РФ

Два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке

ЕГЭ по русскому языку 30 мая сдадут более 647 тыс. человек

ЕГЭ по русскому языку 30 мая сдадут более 647 тыс. человек

Что произошло за день: четверг, 29 мая

Путин заявил, что мечтой Синдзо Абэ было заключение мирного договора с РФ

Путин заявил, что мечтой Синдзо Абэ было заключение мирного договора с РФ

Путин встретился с вдовой погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Путин встретился с вдовой погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Глава комитета ГД предложил передать доставку всех иностранных покупок физлиц "Почте России"

Глава комитета ГД предложил передать доставку всех иностранных покупок физлиц "Почте России"

Ассоциация туроператоров высказалась против изменения понятия турпродукта

Ассоциация туроператоров высказалась против изменения понятия турпродукта
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2277 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6445 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });