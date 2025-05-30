МЧС планирует получить самолеты Бе-200ЧС-8 с российскими двигателями

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Самолет-амфибия Бе-200ЧС-8, который применяется для тушения пожаров, будет оснащен двигателями российского производства, сообщил журналистам глава МЧС Александр Куренков.

"Сейчас ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации самолетов-амфибий. Их результатом должна стать модель Бе-200ЧС-8 с новыми авиационными двигателями ПД-8 отечественного производства", - сказал он.

"У нас в данный момент существует группировка из 10 самолетов Бе-200ЧС. В планах министерства иметь на оснащении 16 самолетов данного типа", - сообщил министр.

Многоцелевой реактивный самолет-амфибия Бе-200ЧС обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Заполняемость баков - 12 тонн жидкости. При незначительном переоборудовании Бе-200 может использоваться для проведения поисково-спасательных работ, перевозки грузов, для санитарных перевозок, а также контроля экологической обстановки.