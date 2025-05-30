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Банки в 2024 году выдали участникам госзакупок 983 тысяч гарантий на 1,95 трлн рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российские банки в 2024 году выдали участникам госзакупок более 983 тыс. банковских гарантий (937 тыс. годом ранее) общим стоимостным объемом 1,95 трлн рублей (1,78 трлн рублей), говорится в отчете Минфина о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"В отчетном периоде (2024 год) по сравнению с базисным периодом отмечается увеличение количества и стоимостного объема выданных независимых гарантий (на 5% и 10% соответственно), - говорится в отчете. - При этом наибольшее количество и стоимостной объем составляют независимые гарантии, выданные для целей обеспечения исполнения контракта (65% и 84% соответственно)".

Так, для обеспечения исполнения контрактов было выдано 640,3 тысячи гарантий на 1,63 трлн рублей. В 2023 году на эти цели предоставлено 599 тысяч гарантий на 1,48 трлн рублей.

Еще 260,9 тысячи гарантий (259 тысяч в 2023 году) на 239 млрд рублей (223 млрд рублей) получено для обеспечения заявок на участие в закупках.

Для обеспечения гарантийных обязательств была выдана еще 81 тысяча гарантий на 74,8 млрд рублей (78 тысяч гарантий на 65 млрд рублей в 2023 году).

По действующей редакции 44-ФЗ, к банкам, имеющим право предоставлять участникам закупок независимые гарантии (до 1 января текущего года - банковские гарантии), предъявляется требование о наличии кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства или не ниже уровня "ruВ-" по национальной шкале кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

С января 2021 года независимые гарантии в рамках госзакупок помимо банков могут выдавать "ВЭБ.РФ" и региональные гарантийные организации.

Минфин ВЭБ.РФ
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