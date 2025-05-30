Минобороны РФ заявило о 907 беспилотниках, сбитых за неделю вне зоны СВО

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за неделю сбили 1 439 БПЛА самолетного типа, в том числе 907 - вне зоны проведения СВО, сообщает министерство обороны РФ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1 439 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 907 вне зоны проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в пятницу.