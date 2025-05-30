В Кремле рассчитывают на обсуждение проектов меморандумов 2 июня в Стамбуле

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают, что проекты меморандумов России и Украины будут обсуждаться в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, который ожидается 2 июня, обнародоваться они не будут.

"Разумеется, ничего обнародоваться не будет, это не может (быть) обнародовано. Оба проекта меморандумов - и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором ранде переговоров, к которому российская делегация будет готова в понедельник с утра в Стамбуле", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, имел ли возможность президент РФ ознакомиться с украинским проектом меморандума и возможно ли озвучить какие-то положения документа.

У Пескова уточнили, готова ли Россия обсуждать с представителями Европы будущее региональной безопасности. Журналисты отметили, что ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что в понедельник в Стамбуле также соберутся представители США и советники по нацбезопасности от Германии, Франции и Великобритании.

"Так или иначе будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами. Без этого не обойтись. Но применительно к понедельнику в Стамбуле мы говорим именно о прямых российско-украинских переговорах", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.