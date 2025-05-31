Аномальная жара прогнозируется в ряде регионов России в ближайшие дни

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Аномально высокие температуры прогнозируются во всех регионах, примыкающих к Волге, а также в регионах Северо-Западного, Центрального федеральных округов, Урале, юге Западной Сибири и регионах Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Значительные положительные температурные аномалии в конце мая-начале июня в Северо-Западном федеральном округе - в Архангельской области, в Коми, где температура будет на 6-10 градусов выше нормы, и будут в диапазоне от плюс 24 до плюс 31 градуса с 31 мая по 2 июня. Даже в Ненецком автономном округе, это самый-самый север, побережье Баренцева моря, температура на 10 градусов выше нормы, и она будет превышать 20-градусную отметку", - сказал Вильфанд.

Кроме того, в Северо-Западном федеральном округе на 7-9 градусов выше нормы температура будет в Вологодской области, где она будет подниматься до плюс 28.

В Центральном федеральном округе выше нормы температура прогнозируется в Ивановской, Костромской, Ярославской областях, где столбики термометров будут подниматься до плюс 30 градусов. На юге Центрального федерального округа температура выше нормы прогнозируется в Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях, где будет плюс 27 - плюс 31 градус.

"На Волге повсеместно в субботу и воскресенье температура выше нормы, во всех регионах - от Нижегородской, Кировской областей до Башкортостана, Оренбургской области, Татарстана, Ульяновской области, на 5-9 градусов температура выше нормы и температура от плюс 26 до плюс 34 градусов", - сообщил Вильфанд.

Также температура на 5-7 градусов выше нормы в примыкающих к Волге Волгоградской и Астраханской областях, там температура будет в районе плюс 31 - плюс 35, сказал он.

Кроме того, по его словам, "после длительного периода холодной погоды на Урале и юге западной Сибири", в эти регионы возвращается "не просто теплая, а жаркая погода".

Так, в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях с 31 мая до 3 июня прогнозируется температура на 7-9 градусов выше нормы и будет от плюс 28 до плюс 32 градусов. В Ханты-Мансийском автономном округе с 31 мая по 4 мая температура на 5-9 градусов температура выше нормы и будет плюс 24 - плюс 30.

В Омской и Томской областях, где недавно были заморозки, также "наступает период очень жаркой погоды, на 5-8 градусов температура выше нормы, плюс 25- плюс 30 градусов".

Также температура выше нормы прогнозируется в регионах Дальнего Востока.

"Очень высокие температуры в выходные дни будет Сахалинской области, температура на 6-9 градусов выше нормы и до плюс 21 - плюс 23. В Магаданской области, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Приморском крае везде температура плюс 28 - плюс 33 градуса. Очень высокие температуры", - добавил Вильфанд.