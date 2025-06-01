Следователи приступили к осмотру места ЧП с пассажирским поездом в Брянской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Транспортные следователи приступили к осмотру места обрушения моста на пассажирский поезд, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации совместно с оперативными службами проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером в субботу "произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на месте происшествия в Выгоничском районе работает оперативный штаб.

"Для транспортировки пострадавших организованы экстренные бригады скорой помощи. Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области. Если будет необходимо, по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.