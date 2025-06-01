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Последствия обрушения моста в Брянской области устраняют 180 человек и 60 единиц техники

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают работы на месте обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, сообщил врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Брянской области Петр Фирсенков в телеграм-канале ведомства.

К ликвидации последствий аварии привлечено порядка 180 человек и 60 единиц техники.

"Привлекаются два восстановительных поезда и две единицы инженерной техники, которые проводят работы по демонтажу фрагментов моста и освобождению железнодорожного полотна от сошедших с рельсов локомотива и вагонов", - отметил Фирсенков.

По предварительной информации, пострадали 47 человек, из них трое детей, погибли семь человек, сказал Фирсенков.

В ночь на 1 июня с рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов - Москва. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что причиной ЧП стал подрыв моста.

Брянская область МЧС
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