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Путин выслушал доклады глав Брянской области и РЖД о принимаемых мерах после ЧП

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым в связи с ЧП на железной дороге, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Песков сообщил, что Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с поездами в Курской и Брянской областях.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климово-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. По данным губернатора региона Александра Богомаза, семь человек погибли, еще 47 госпитализированы. СКР сообщил, что мост рухнул в результате подрыва.

Спустя несколько часов в Железногорском районе Курской области во время движения грузового состава обрушился железнодорожный мост. Пострадали машинист и два его помощника. В СКР сообщили, что мост был подорван.

Хроника Обрушение моста на поезд в Брянской области
Владимир Путин Дмитрий Песков Брянская область Александр Богомаз РЖД Олег Белозеров
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