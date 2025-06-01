Путин всю ночь получал доклады о произошедшем в Курской и Брянской областях

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с поездами в Курской и Брянской областях, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами", - сказал он.

Ранее сообщалось об обрушении автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области. По данным МЖД, из-за этого произошел сход с рельсов локомотива и вагонов пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов - Москва. На текущий момент, по данным губернатора региона Александра Богомаза, известно о семи погибших и 69 пострадавших.

Позднее ночью произошло обрушение железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, один из машинистов получил травмы ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.

По фактам обрушения мостов в Брянской и Курской областях возбуждены уголовные дела. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, мосты рухнули в результате подрывов. Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт.







