Мурашко доложил Путину об оказании помощи пострадавшим в поезде в Брянской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Министр здравоохранения Мурашко доложил главе государства о предпринимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области", - сказал Песков.

В ночь на воскресенье в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. По последним данным, известно о семи погибших и 69 пострадавших. В СКР по факту произошедшего заведено уголовное дело.