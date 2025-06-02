Правительство выделит более 850 млн рублей на развитие индустриальных и технопарков

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство направит в 2025 году почти 860 млн рублей на финансирование развития индустриальных парков и технопарков в ряде регионов.

"Республики Башкортостан и Татарстан, а также город Москва в 2025 году получат дополнительное финансирование на компенсацию затрат, связанных с реализацией проектов по развитию индустриальных парков и технопарков. Распоряжение об этом подписано", - сообщили в пресс-службе правительства.

На реализацию проектов индустриального парка "Лаишево" и технопарка в сфере высоких технологий "Иннопарк" в Татарстане будет направлено более 520 млн рублей. Будут также увеличены субсидии на развитие промышленных парков "Уфимский" в Башкортостане и "Руднево" в Москве, на эти цели в регионы поступит более 219 млн рублей и свыше 127 млн рублей соответственно.

"Субсидии позволят управляющим компаниям парков частично возместить затраты на проектирование, строительство или модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, приобретение оборудования, а также на технологическое подключение промышленных корпусов к инженерным сетям", - отметили в правительстве.

Механизм господдержки инфраструктурного развития индустриальных парков, технопарков и особых экономических зон был запущен в 2014 году. Регионы получают федеральное финансирование на основе отбора, который проводит Минпромторг, для получения средства на развитие на этих площадках должны реализовываться проекты в области авиационной промышленности, автопрома, лёгкой промышленности, нефтегазового и энергетического машиностроения, производства детских товаров, станкоинструментальной промышленности - всего более 30 направлений.