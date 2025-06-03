Володин заявил, что Госдума поддержит полный запрет продажи вейпов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Государственная дума поддержит полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если такая инициатива поступит от правительства РФ, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке", - сказал Володин.

Он отметил, что "вред здоровью от вейпов очевиден: в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения - увеличивается риск развития тяжелых заболеваний"; испарения вредны и для окружающих.

Володин напомнил, что ранее депутаты Госдумы приняли закон о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним. Увеличены административные штрафы за реализацию подросткам никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления, введена уголовная ответственность за их неоднократную продажу несовершеннолетним.

"Даже под угрозой ответственности недобросовестные торговцы все равно продают подросткам жидкий яд. Поэтому только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их пагубного воздействия", - считает председатель Госдумы.

"Такой запрос есть и от граждан", - добавил он.

По словам Володина, большинство против торговли подобными товарами, на это указывают результаты опросов, об этом говорят избиратели.