Глава Роспотребнадзора возглавит делегацию РФ на конференции ООН по конкуренции

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия сформировала делегацию для участия в работе Девятой конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, ее возглавит глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав делегации входит 13 человек.

"Роспотребнадзору по согласованию с ФАС России и МИДом России утвердить указания делегации Российской Федерации. Расходы, связанные с командированием членов делегации Российской Федерации, произвести за счет средств направляющих федеральных органов исполнительной власти", - говорится в документе.