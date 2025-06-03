В компании "УАЗ" заявили, что пожар в индустриальном парке не повлиял на работу предприятий

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Пожар на индустриальной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская область, филиал Ульяновского автозавода), произошедший накануне вечером, не затронул предприятия группы "УАЗ", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода

"Персонал промплощадки Заволжского моторного завода не пострадал. ПАО "ЗМЗ", ЗФ ООО "УАЗ", ООО "Литейный завод "РосАлит" ( "дочка" ПАО "ЗМЗ" - ИФ) работают в штатном режиме", - сказали в пресс-службе .

По информации пресс-службы, на территории одного из предприятий, прилегающих к индустриальному парку ЗМЗ, поздно вечером 2 июня произошло возгорание, на месте пожара работают оперативные службы.

ГУ МЧС Нижегородской области сообщило накануне вечером, что горел грузовой автомобиль с цистерной и кровля цеха в Заволжье. Предварительная площадь пожара - 75 кв. м.

На промплощадке ПАО "ЗМЗ" ведется производство двигателей внутреннего сгорания и запасных частей к ним, а также производство автокомпонентов. Производством двигателей занимается Заволжский филиал ООО "УАЗ" группы "Соллерс".