Медведев заявил, что РФ на переговорах в Стамбуле стремится не к компромиссу, а к своей победе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия участвует в стамбульских переговорах по украинскому урегулированию не ради поиска компромисса, а для достижения своей победы и уничтожения киевских властей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского меморандума, который вчера был опубликован", - написал он в своем Telegram-канале.

"Наша армия активно наступает и продолжит наступление. Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, - исчезнут", - отметил Медведев.

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