Минобороны РФ заявило о взятии Андреевки в Сумской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что под российский контроль перешло село Андреевка в Сумской области.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области", - заявили в ведомстве.

Там сообщили, что подразделения группировки нанесли удары по пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки в Сумской области.

"Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов", - заявили в Минобороны РФ.