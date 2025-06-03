Военные сообщили об ударе по предприятию радиоэлектронной промышленности Украины

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли поражение предприятию радиоэлектронной промышленности, а также цехам по производству дронов вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию радиоэлектронной промышленности, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении ведомства

По словам военных, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиабомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 199 дронов самолетного типа.