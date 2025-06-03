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Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в мае упали г/г на 27,5%

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в мае упали г/г на 27,5%
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в мае 2025 года упали в годовом выражении на 27,5%, до 98 348 штук, подсчитали в Минпромторге на основе данных о регистрациях ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

В частности, легковых автомобилей в РФ за прошлый месяц было продано 90 709 шт. (-28% г/г и -11% м/м), LCV - 7,64 тыс. шт. (-21% г/г и -22% м/м).

Как отмечают в Минпромторге, дополнительным фактором помесячного снижения авторынка в мае стала традиционная для этого месяца сезонность.

"При этом темпы сокращения продаж отечественных моделей остаются ниже, чем иномарок. За месяц реализовано 44,8 тыс. импортных автомобилей (-43% г/г)и 57,6 тыс. автомобилей, произведённых в России (-15% г/г)", - подчеркивают в министерстве, имея в виду общую динамику продаж не только легковых автомобилей и LCV, но и грузовиков с автобусами.

За январь-май 2025 года в РФ реализовано 478,776 тыс. легковых и легких коммерческих машин (-25,3%), в том числе легковых - 437 099 (-26%), LCV - 41 677 шт. (-17%).

"Доля российской техники по итогам января-мая 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавляют в министерстве.


Минпромторг
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