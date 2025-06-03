В Роспотребнадзоре отметили снижение заболеваемости ВИЧ в России

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России в 2024 году снизилась к 2023 году на 10%; в 2024 году тестирование на ВИЧ прошли 52 млн человек, что стало рекордом, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация по ВИЧ-инфекции требует пристального внимания, несмотря на то, что заболеваемость снижается. И за прошедший год по сравнению с 2023 еще снизилась почти на 10%. И заболеваемость прошедшего года ниже среднемноголетней (...) на 31,5%. То есть здесь есть определенная динамика", - сказала Попова журналистам.

Одной из задач своего ведомства она назвала расширение охвата тестированием.

"И тестирование у нас, на самом деле, рекордное в прошлом году - больше 52 млн российских граждан были протестированы. И задача этого года - максимально охватить тестированием группы риска", - добавила Попова.

Кроме того, она сообщила, что в России практически исключена передача ВИЧ от матери ребенку.