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В Думу внесен проект закона о создании в РФ Национальной системы туристских троп

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о создании Национальной системы туристских троп в РФ и обеспечении правового регулирования порядка создания и управления туристскими тропами.

Соответствующий проект закона № 934622-8 размещен в среду в базе законопроектной деятельности палаты парламента РФ.

Его авторами стала группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Викторией Абрамченко.

Законопроект предусматривает также создание единого реестра туристских троп, входящих в Национальную систему туристских троп, как государственного информационного ресурса.

В пояснительной записке говорится, что в стране набирают популярность такие направления, как познавательный, экологический и пешеходный туризм, в том числе предполагающий перемещение туристов по туристским тропам.

Туристские тропы существуют по всему миру и пользуются спросом у путешествующих, также говорится в пояснительной записке. В ней приводятся данные опроса, проведенного АНО "Агентство стратегических инициатив" среди органов исполнительной власти субъектов РФ, согласно которым в 79 российских регионах имеются сведения о 1754 тропах.

Вместе с тем, сейчас в РФ отсутствует единая система туристских троп и нет единого подхода в вопросах их создания, обустройства и управления, "что приводит к нерациональному использованию самих природных ресурсов и не позволяет экономически эффективно развивать познавательный и экологический туризм", отмечают авторы проекта закона.

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Земельный кодекс и Лесной кодекс РФ.

Туристскую тропу законопроектом предлагается определить в качестве "туристского ресурса, предназначенного для пешего, велосипедного, лыжного, конного (верхом) или иного немеханического способа передвижения, расположенного на землях, земельных участках, поверхностях искусственных сооружений и водных объектах, обустроенного системой навигации и ориентирования, на отдельных частях или по всей протяженности туристской тропы могут размещаться элементы благоустройства, некапитальные строения и сооружения".

Туристская тропа может быть создана по инициативе юридического лица, в том числе федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа субъекта РФ, органа местного самоуправления, а также индивидуального предпринимателя.

Все туристские тропы, в зависимости от их расположения, делятся на федеральные, региональные и муниципальные туристские тропы, а также туристские тропы на особо охраняемых природных территориях.

Госдума Виктория Абрамченко
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