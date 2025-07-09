Закон о создании Национальной системы туристских троп в РФ принят Госдумой

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о создании Национальной системы туристских троп в РФ и обеспечении правового регулирования порядка создания и управления туристскими тропами.

Закон предусматривает создание единого реестра туристских троп, входящих в Национальную систему туристских троп, как государственного информационного ресурса.

В пояснительной записке говорится, что в стране набирают популярность такие направления, как познавательный, экологический и пешеходный туризм, в том числе предполагающий перемещение туристов по туристским тропам.

"Туристские тропы существуют по всему миру и пользуются огромным спросом у путешествующих. Есть они и в нашей стране. Так, согласно опросу, проведенному АНО "Агентство стратегических инициатив", в 79 субъектах имеются сведения о 1754 тропах, наибольшее количество из которых расположено в Приволжском и Сибирском федеральных округах. Правда, по протяженности они в основном от пяти до 20 км, но есть, например, Кавказская тропа, длина которой около 2000 км", - сказала, представляя инициативу, ее соавтор, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

По ее словам, "сегодня многие регионы хотят создавать туристские тропы, но де-факто они не могут направлять средства из региональных (федерального) бюджетов на эти цели, так как в законодательстве отсутствует само понятие "туристской тропы". "А нет объекта - нет целеполагания. Поэтому в законопроекте дается определение и самой "туристской тропе", и тому, кто может ее создавать и управлять ею", - отметила депутат.

В связи с этим закон вносит изменения в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Земельный кодекс РФ и Лесной кодекс РФ.

Туристскую тропу закон определяет в качестве "туристского ресурса, предназначенного для пешего, велосипедного, лыжного, конного (верхом) или иного немеханического способа передвижения, расположенного на землях, земельных участках, поверхностях искусственных сооружений и водных объектах, обустроенного системой навигации и ориентирования, на отдельных частях или по всей протяженности туристской тропы могут размещаться элементы благоустройства, некапитальные строения и сооружения".

Туристская тропа может быть создана по инициативе юридического лица, в том числе федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа субъекта РФ, органа местного самоуправления, а также индивидуального предпринимателя.

Все туристские тропы, в зависимости от их расположения, делятся на федеральные, региональные и муниципальные туристские тропы, а также туристские тропы на особо охраняемых природных территориях, предусматривает закон.

Устанавливается возможность использования земель и земельных участков, в том числе лесов, для осуществления деятельности, связанной с созданием туристских троп. При этом не допускается использование для целей создания туристских троп земель и земельных участков из состава земель обороны, безопасности, а также земель и земельных участков из состава сельскохозяйственных угодий.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Авторами закона стала группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Викторией Абрамченко.